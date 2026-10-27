- Hteli smo kotao na gas. Do skoro smo imali stari kotao od 28 kilovata. Sad smo pojačali na 40 kilovata koji može da greje oko 400 m2. To smo morali da uradimo, jer otkad smo renovirali Muzej 2021. dodavani su novi radijatori, pa je onda oslabio sistem. To je super i sada imamo mnogo bolje uslove za rad što se tiče samog grejanja.

- Ove godine je Opština Aleksandrovac finansirala novi kotao u Zavičajnom muzeju Župe. Došlo je do kvara i samim tim usled novih uslova pojačan je kapacitet kotlova kako bi se dodatno grejale prostorije koje se ranije nisu zagrevale. Pored toga, ja bih istakla da je u Opštini Aleksandrovac u poslednjih nekoliko godina u svim javnim ustanovama došlo do zamene i prelaska na gas i tako da smo, uz finansiranje Ministarstva zaštite životne sredine, ugradili nove kotlove i prešli na gas, a u određenim prilikama smo sami iz svog budžeta finansirali i uskoro će biti i u Hali sportova pušteno grejanje na gas, koje je finansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine.