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Na vašarištu u Bačkoj Topoli na tradicionalnoj Sarmijadi bilo je više od 150 ekipa koji su spremali ovo jelo, a mnogo više onih koji su čekali da ih kusaju.

Dok su se oko kazana tiskali članovi ekipa kulinara, svako sa svojom tajnom i veštinom, posetioci su ih merkali, raspitivali se i pikirali najbolje mesto za ručak.

Sa zaprškom ili bez nje, u kupusu ili vinovom lišću, sarma je okupila više hiljada ljudi mahom iz Bačke, ali bilo je i Banaćana, Mađara, Rumuna...

Uz živu muziku, probanje i upoređivanje, još jedna Sarmijada bila je pun pogodak ovog oktobarskog vikenda.

Organizator Huba Teđeši otkrio je da svake godine pomišlja da se više ne bavi "Sarmijadom", ali poklekne.

- Iskreno, to kažem svake godine, da neću više. Ali kada posle vidim da sve protekne u najboljem redu i da ljudi uživaju, onda mi je srce puno i sledeće godine opet organizujem - kaže Teđeši.

Ove godine broj ekipa trebalo je ograničiti na 150. Ipak, našlo se mesta za još nekoliko, pa ih je na kraju bilo 154. Prijave su, kaže, popunjene za svega tri ili četiri dana.

Uz takmičare, na vašarište je stiglo i oko stotinu izlagača. Domaći proizvodi, sirevi, začini, kolači, rukotvorine, pletivo, torbe i nakit proširili su ponudu za sve koji između dve porcije naprave krug po vašarištu. Organizatori kažu da je bilo oko 10.000 posetilaca, a da je bila bar tri puta više spremljenih sarmi.

Za drugim stolom, među članovima Viteškog reda okruglog stola vojvođanskih kuvara amatera, o začinima govori Tibor Mandić iz Bačke Topole. Sarmu su, kaže, savijali dva dana, a smesu je začinio onako kako bi pripremao domaću kobasicu.

- Jedino smo so merili, a sve ostalo odoka - objašnjava.

Iza tog jednostavnog odgovora stoji dosta kuvanja. Mandić navodi da ima međunarodnu sudijsku licencu, da je član Kulinarske federacije Srbije i da je učestvovao u postavljanju dva Ginisova rekorda.

Jedan od njih, prema njegovim rečima, postavljen je u Beregovu u Ukrajini, gde se gulaš čorba kuvala u kotlu zapremine 3.200 litara! Kada je došlo vreme za merenje, kaže, u njemu je bilo oko 2.960 litara jela.

Drugi poduhvat bio je u Mađarskoj: četvorica kuvara pripremala su krompir-paprikaš istovremeno u 50 kotlića. Pomagači su čistili krompir i održavali vatru, dok su kuvari sastavljali jelo, začinjavali i redom mešali.

- Jedan počne da ide ukrug i meša, a kada dođe do kraja, kreće drugi - opisuje Mandić.

Dejan je, za to vreme, obilazio zemljane posude u kojima se pripremalo 240 sarmi. Za stolom je očekivao oko 60 ljudi.

Recept ni ovde nije naročito komplikovan.

- Dobro meso, dobri začini i to je to. Nema tajni - kaže Dejan.

Uz orkestar "Ravnica“, koji je satima svirao pesme poznate ovom kraju, ručak se produžio u druženje. Između stolova se prolazilo sa tanjirima, nazdravljalo rakijom, pivom i vinom, proveravalo ko je već probao čiju sarmu.