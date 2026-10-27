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Priča o neverovatnoj herioni iz Ćuprije koja je uprkos tome što je svetski medicinski fenomen i uprkos riziku po svoj život, odlučila da rodi dete obišla je Srbiji i region.

Željka Prokić je jedina u našoj zemlji i jedna od pet žena na čitavom svetu koja je uprkos tome što joj je srce samo sa jednom komorom i na desnoj strani, uspela da rodi zdravo dete. Pre 17 godina na svet je stigao Matija, a uz porodicu u lekare, sve vreme najveću podršku pružao joj je suprug Saša.

Ipak, jedan njegov gest oduševio je sve, jer je ovaj muž svojoj ženi herioni posvetio poseban znak pažnje koji stoji u ćuprijskom parku. Naime, on je postavio ploču na kojoj jasno piše „Mala žena, velikog srca – Željka Prokić“ i sve to je zaokruženo takođe u obliku srca.

- Ona je naša heriona, naš borac i naše sve na svetu. Koliko god da joj govorimo da je volimo i to pokazujemo, uvek mislimo da je malo. Zaista je jedna žena velikog srca, koja je zbog našeg sina žrtvovala svoj život. To je ljubav koja se ne može opisati rečima, svako učinjeno delo je ponavljam, malo. Naš Matija je rođen poslednjeg dana šestog meseca, ušao je čak i u Ginisovu knjigu rekorda, jer je u rekordnom roku skinut sa svih aparata. Što bi rekao dr Stanojević ovo dete žuri da živi. Od bebice rođene od 1.140 grama i dužine 39 centimetara izrastao je u dobrog mkadića, treći je razred Gimnazije i on je naš ponos i sreća, emotivno je rekao Saša za RINU.

Foto: RINA

Kao težak srčani bolesnik, Željka dodaje da je bila svesna rizika po svoj život, ali o tome nije razmišljala. Rizik je bio toliko veliki da su i ona i njen suprug i njen otac morali da daju saglasnost za porođaj. Želja da dobije dete, postane majka i svoje dete zagrli i privije na grudi bila je jača od svega.

- Ja sam tokom trudnoće pisala dnevnik. Na kraju sam napisala „ako se probudim iz anestezije čitaćemo ovaj dnevnik zajedno, ali ako se ne probudim onda je on namenjen mojim dragim ljudima. Mom suprugu, mom ocu koji je tada bio živ i mom detetu, kaže ona.

Trudnoću je sve vreme vodio vrhunski tim stručnjaka iz Beograda, dr Dušan Stanojević sa dr Željkom Mikovićem. Doktor Stanojević tada je izjavio za medije da ako je neko stavio život na kocku radi deteta, onda je on imao moralnu obavezu da obezbedi najbolje akušerske uslove za porodaj koje grad Beograd može da pruži. Svakodnevno su pratili Željkinu trudnoću i pomogli da na svet dođe zdrav dečak.

Foto: RINA

Njenu urođenu srčanu anomaliju je nemoguće otkloniti. Život sa jednom srčanom komorom zahetva mirovanje i stalni lekarski nadzor. Maršutu koju drugi ljudi prelaze za 15 minuta, Željki treba pola sata, posle određenog vremena ima blokadu i mora da odmara. Ima cijanozu i više života je provela plave boje kože, ali kako kaže ova heriona ona je na sve to navikla i to je za nju normalno stanje. Ova skladna porodica iz Ćuprije pokazuje da su čuda zaista moguća, a hrabra Željka primer je da je najjači čovek na svetu zapravo – majka.

Kad je u pitanju ta urođena srčana mana, u Ćupriji je prate kardiolozi iz ćuprijske bolnice, a za neke veće intervencije i lečenje je prati lekarski tim sa IKVB Dedinje. Željka je pre mesec dana menjala bateriju na pejsmejkeru, a sada se oporavlja.