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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamionima je potrebno po četiri sata za izlaz iz Srbije na Šidu i Kelebiji, tri sata na Horgošu, po dva sata na Batrovcima i Gradini, kao i oko jedan sat na prelazu Bezdan.

Na jugu i istoku Srbije, kako je naveo AMSS, moguća je povremeno slaba kiša što će uticati na promenljivo stanje kolovoza, dok na putevima u ostalim krajevima može biti lokalno guste magle i smanjene vidljivosti.

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