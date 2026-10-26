Na graničnim prelazima u Srbiji putnički automobili prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju do četiri sata.
Srbija
KOLAPS ZA KAMIONDŽIJE NA SRPSKIM GRANICAMA: Satima stoje u mestu, na Šidu i Kelebiji velike kolone
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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamionima je potrebno po četiri sata za izlaz iz Srbije na Šidu i Kelebiji, tri sata na Horgošu, po dva sata na Batrovcima i Gradini, kao i oko jedan sat na prelazu Bezdan.
Na jugu i istoku Srbije, kako je naveo AMSS, moguća je povremeno slaba kiša što će uticati na promenljivo stanje kolovoza, dok na putevima u ostalim krajevima može biti lokalno guste magle i smanjene vidljivosti.
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