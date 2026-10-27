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Gužva, žamor, dozivanje prodavaca i šarenilo robe na sve strane. Desna obala Đetinje danas je bila mesto susreta, pazarenja i tradicionalnog vašarskog raspoloženja. Na vašaru povodom Svete Petke, jednog od omiljenih okupljanja Užičana, moglo se naći gotovo sve – od igle do lokomotive, kako to narod voli da kaže.

Tezge su bile prepune garderobe, peškira, posteljine, zavesa, posuđa, alata, roštilja, baštenskog nameštaja i raznih kućnih potrepština. Prodavci su nudili robu, kupci zagledali, raspitivali se za cene, cenjkali i upoređivali ponudu, a mnogi su kući želeli da se vrate sa punim kesama i ponekom dobrom pogodbom.

Za jednu Užičanku vašar je prilika da dva puta godišnje obavi veliku nabavku.

1/31 Vidi galeriju Vašar u Užicu na Svetu Petku 2026 Foto: Kurir/Z.G.

– Jedva čekam Svetu Petku i Đurđevdan. Dođem, kupim sve što mi treba i to po povoljnim cenama. Peškire, krpe, jastučnice, posteljinu, čarape, donji veš… Dva puta godišnje ovde nabavim ono što mi je potrebno za celu godinu – priča ona, ne odvajajući pogled od ponude na tezgama.

Na drugom kraju vašara, među izloženim alatom, zastaje jedan Užičanin. Za njega je najvažnije da pronađe nešto kvalitetno, a da pritom ne potroši previše novca.

– Ima ovde svakakvog alata, i novog i polovnog. Prošle godine sam na vašaru kupio povoljan alat i još me dobro služi. Zato sam došao da vidim šta se ovog puta nudi – kaže on.

Nisu se, međutim, svi kući vraćali sam o sa sitnicama. Jedan posetilac odlučio je da pazari dvorišnu česmu, a izbor je, kaže, bio dobar.

– Ima ih raznih oblika, a cene su od 60 do 100 evra. Jesu malo teže, ali prodavci pomognu da ih odnesemo do automobila i utovarimo. Video sam i lep baštenski nameštaj, ali možda to ostavim za sledeću godinu – dodaje kroz osmeh.

Dok domaćice razgledaju šerpe, lonce i posuđe, muškarci se zadržavaju kod alata i roštilja. Najmlađi, ipak, imaju svoje favorite: zečeve, papagaje, ribice i šarene liciderske proizvode, pored kojih je teško proći bez zastajanja. A vašar na Svetu Petku za mnoge počinje još pre dolaska na obalu Đetinje. Brojni građani najpre su otišli u crkvu, zapalili sveće i obeležili praznik, a potom se pridružili vašarskoj vrevi.