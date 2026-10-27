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Sneg je danas pao na planini Goliji, gde su se zimski uslovi pojavili još tokom septembra, a snežni pokrivač je prekrio i Kopaonik!

Kako se može videti po snimcima sa društvenih mreža, sneg je već napadao, a temperature su "pale" na svega 2 stupnja. 

Podsećamo, Golija, poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.

Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka.

- Mi smo spremni još od septembra, što se tiče zime. Drva su ostavljena, namirnice kupljene, samo se nadamo da neće biti kvarova kad je u pitanju struja. Jer to nam svake zime pravi velike probleme - kažu za RINU meštani.

Kurir.rs

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