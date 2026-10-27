ZABELELO SE JOŠ JEDNO MESTO U SRBIJI! Prava zimska idila i mećava usred jeseni: Sneg napadao na i Goliji, evo kakvo je stanje (VIDEO)
- Sneg je danas pao na Goliji i prekrio Kopaonik, uz temperaturu od svega 2 stepena.
- Meštani kažu da su za zimu spremni od septembra, ali ih i dalje brinu mogući kvarovi na struji.
Sneg je danas pao na planini Goliji, gde su se zimski uslovi pojavili još tokom septembra, a snežni pokrivač je prekrio i Kopaonik!
Kako se može videti po snimcima sa društvenih mreža, sneg je već napadao, a temperature su "pale" na svega 2 stupnja.
Podsećamo, Golija, poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.
Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka.
- Mi smo spremni još od septembra, što se tiče zime. Drva su ostavljena, namirnice kupljene, samo se nadamo da neće biti kvarova kad je u pitanju struja. Jer to nam svake zime pravi velike probleme - kažu za RINU meštani.
Kurir.rs