SNEG POTPUNO BLOKIRAO PUTEVE NA GOLIJI! Temperatura pala NA NULU, veje usred jeseni - meštani strepe samo od jedne stvari! (VIDEO)
- Snežni pokrivač danas je prekrio Goliju i Kopaonik, a temperatura je pala oko nule.
- Sneg je potpuno blokirao puteve na Goliji i doneo prve ozbiljnije nagoveštaje zime usred jeseni.
- Meštani kažu da su spremni za zimu, ali ih najviše brinu mogući kvarovi na struji.
Snežni pokrivač je danas pokrio Goliju i Kopaonik, i pretvorio ovaj jesenji dan u pravi zimski sa temperaturama oko 0.
Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, sneg je u potpunosti prekrio puteve, a kao što je i poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine Golija rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.
Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka.
- Mi smo spremni još od septembra, što se tiče zime. Drva su ostavljena, namirnice kupljene, samo se nadamo da neće biti kvarova kad je u pitanju struja. Jer to nam svake zime pravi velike probleme - kažu za RINU meštani.
Sneg na Kopaoniku pogledajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs