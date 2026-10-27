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U selu Striža, kod Paraćina, ljubav prema prirodi stvorila je jedno sasvim neobično domaćinstvo. Deo svakodnevice su poniji, papagaji i retke vrste citrusa, a najveću pažnju privlači limun koji prkosi vremenu više od jednog veka.

Limun star više od 100 godina, Zoran je nasledio od dede. Danas, ovo neobično stablo čuva kao porodično blago, negujući ljubav prema biljkama.

„Deda je imao limunove u dvorištu, posle toga sam ja to zavoleo, nastavio. Tada su bili samo limunovi, ja sam dodao grejpfrute, narandže, svašta nešto, i trenutno imam oko dvadesetak vrsta", navodi Zoran Milićević.

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Foto: Printscreen/RTS

Zorana je hobi svrstao u najveće uzgajivače citrusa u Pomoravskom okrugu. Sam ih neguje i kalemi, a u njegovom dvorištu našle su se i veoma retke vrste.

O najređem citrusu, koga gotovo i da nema u Srbiji, Milićević kaže:. "To je mandarinkvat. On se jede sa sve korom, znači sladak je mnogo lep ukus ima“.

Na pitanje šta traži ova biljka kao negu, odgovara: „Pa, isto kao svi citrusi, da se presadi, da se okopa, da se polije, orosi. Za sve citruse je većinom sve ista nega i zaštita".

Ovaj vredni poljoprivrednik obrađuje skoro 35 hektara zemlje. Osnovna delatnost domaćinstva je uzgoj mlečnih krava.

„Čuvamo visokomlečna goveda simentalske rase. Trenutno imamo 25 krava na mužu i deset mladih junica za podmladak", ističe on.

Pored citrusa, velika atrakcija u dvorištu su raspevani ljubavni papagaji, kao i poniji, Zoranovi najmlađi mezimci.

Kurir.rs/RTS

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