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Dom zdravlja u Nišu organizuje danas "Otvorena vrata za dezintometriju", odnosno merenje gustine kostiju, a besplatni pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova.

Dezintometrija je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za prepoznavanje osteoporoze, bolesti kostiju u ranoj fazi, čime omogućava lekaru da preuzme proaktivne mere za prevenciju i lečenje.

Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovala osteopenija i osteoporoza, da se proceni rizik od preloma kosti, da se odredi čvrstina kostiju i stepen poremećaja koštane mikrostrukture.

Procedura traje 20 minuta, potrebno je mirovanje, a posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se ispituje. Rezultate tumači lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji je edukovan za to. Na osnovu rezultata on određuje dalji neophodan tretman.

Kurir.rs/Tanjug

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