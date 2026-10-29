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U centru Temerina u četvrtak i petak, 29. i 30. oktobra, biće održan tradicionalni Jesenji vašar.

Posetioce očekuju raznovrsna ponuda izlagača, domaći proizvodi i bogat izbor gastronomskih specijaliteta.

Vašar će biti prilika da se uživa u pravoj jesenjoj atmosferi i otkriju proizvodi lokalnih proizvođača.

Kurir.rs

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