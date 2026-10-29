Posetioce očekuju raznovrsna ponuda izlagača, domaći proizvodi i bogat izbor gastronomskih specijaliteta.
Srbija
DANAS I SUTRA U TEMERINU: Na Jesenjem vašaru bogat izbor gastronomskih specijaliteta
Slušaj vest
U centru Temerina u četvrtak i petak, 29. i 30. oktobra, biće održan tradicionalni Jesenji vašar.
Posetioce očekuju raznovrsna ponuda izlagača, domaći proizvodi i bogat izbor gastronomskih specijaliteta.
Vašar će biti prilika da se uživa u pravoj jesenjoj atmosferi i otkriju proizvodi lokalnih proizvođača.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši