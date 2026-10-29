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Na mestu stare kapije Banje Koviljače, na glavnom parkovskom ulazu, juče su počeli radovi na postavljanju nove. Radi se na armiranju gvožđa, zavaruju se profili i očekuje se da će taj deo posla – postvaljanje kostura kapije, temeljni deo i jedan deo zidanja, biti završen do kraja meseca.

Foto: Kurir/T.I.

To će biti preduslov za zidanje predviđeno narednog meseca, a plan je da kapija bude završena u periodu između polovine i kraja novembra. Prema rečima radnika kruševačke firme ''Rozeta BD'' oni su sredinom jula kompletno staru kapiju demontirali i preneli je u svoju radionicu u Beloj Vodi kako bi po uzoru na pređašnju napravili repliku. Biće ponovo urađena od sige, koja se vadi u Kosjeriću, a otporna je na vlagu, kompaktna je i ima duži vek trajanja.

Foto: Kurir/T.I.

Tako bi do kraja novembra Koviljača ponovo trebala da ima kompletne sve parkovske kapije. Podsetimo, park ima ukupno četiri kapije, dve na ulazu u parkovski deo gde je čuveni Kur-salon obnovljene su prošle godine, a kada je na red došla glavna ispostavilo se da je nestabilna i nebezbedna za građane, odnosno da ne može da se rekonstruiše, već mora da se ukloni i uradi nova. Struka je pre uklanjanja kapije rekla da kada se postavi nova optimalna temperatura za fugovanje kamena ne sme da bude viša od 25 stepeni, pa je zato napravljen razmak između dve faze radova. Vrednost investicije je 5,2 miliona dinara, od Ministarstva turizma dobijena su skoro dva miliona, dok Grad Loznica finansira ostatak.

Foto: Kurir/T.I.