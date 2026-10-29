Kurir na mestu gde su pronađene granate u Savi: Plovidba rekom hitno obustavljena, čeka se na jednu stvar
Svim plovilima je do daljeg izrečena stroga zabrana prolaza, a stručnjaci Centra za razminiranje već se nalaze na terenu kako bi bezbedno uklonili opasnost.
Zabrana je uvedena preventivno, usled straha da bi plovila u prolazu mogla doći u kontakt sa napravama i izazvati detonaciju. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, reč je o granatama zaostalim iz Drugog svetskog rata koje svojevremeno nisu eksplodirale, već su završile na rečnom dnu.
- Glavni razlog zašto su ove eksplozivne naprave tek sada isplivale na videlo jeste dugotrajna suša. Izrazito nizak vodostaj Save, koji se nastavio i tokom jeseni, drastično je ogolio korito reke i učinio uočljivim predmete koji su decenijama bili duboko pod vodom - kaže reporterka Kurira iz Subotice Aleksandra Dražić.
Kako napominje u svom uključenju za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", ovakve situacije na Savi nisu retkost.
- Slične naprave iz prošlih ratova povremeno se pronalaze duž rečnog toka, naročito tokom perioda suše, a dosadašnje intervencije nadležnih službi prolazile su bez posledica. Plovidba ovim delom toka biće ponovo uspostavljena tek kada demineri završe pregled terena i u potpunosti neutrališu pronađena sredstva - kaže Aleksandra Dražić.
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Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs