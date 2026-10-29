Slušaj vest

Borini pozorišni dani 46. po redu završeni su uručenjem nagrada dobitnicima. Nagrade se dodeljuju u pet kategorija. Poslednje večeri festival u čast nagrađenih izvedena je i plesna predstava Miloša Isailovića, po motivima romana „Nečista krv“, Bore Stankovića u produkciji Bitef teatra.

Nagrada publike ”Radoslav Radivojević” sa prosečnom ocenom 4.96, dodeljena je predstavi Martin udio, po tekstu Sanje Milosavljević u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke. Nagrada grada Vranja za kolektivnu igru dodeljena je takođe predstavi Martin udio, po tekstu Sanje Milosavljević, u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka.

Ovogodišnji moto festivala je ,,Između sudbine i običnog života“. Kristina Janjić Stojanović direktorka Pozorišta “Bora Stanković” uručila je nagradu reditelju predstave I umetničkom direktoru banjalučkog teatra Nikoli Bundalu. Nagradu Grada Vranja za kolektivnu igru predstavi ,,Martin udio“, uručila je predsednica Skupštine grada Zorica Jović.

1/11 Vidi galeriju Završeni 46. Borini pozorišni dani Foto: Kurir.rs/T.S.

Na 46. Borinim pozorišnim danima, nagrada “Borisav Stanković” za najbolju predstavu u celini dodeljena je predstavi Moje pozorište, po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, u produkciji Ateljea 212 Beograd.

Nagradu “Borisav Stanković” za najbolju žensku ulogu dobila je Nataša Marković, za ulogu Mare u predstavi Crno zlato Dejana Dukovskog a u režiji Olivera Frljića, glumaca Beogradskog dramskog pozorišta. Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju mušku ulogu odlukom žirija pripala je Nebojši Iliću za ulogu u predstavi Moje pozorište , po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, Ateljea 212 iz Beograda.

Nagrada “Borisav Stanković” za najbolji Dramski tekst dodeljuje se Stevanu Koprivici za tekst predstave Una Zvezdara teatra iz Beograda.

Ostale nagrade biće naknadno dodeljene zbog unapred isplaniranih obaveza dobitnika koji nisu bili u mogućnosti da dođu I prisustvuju završnoj večeri festivala.

“Na završnoj večeri festivala uručene su nagrade najboljima. Nagrade se dodeljuju u pet kategorija, nagrada za najbolju predstavu, za dramaturgiju, dramatizaciju ili adaptaciju, za najbolju žensku ulogu, najbolju mušku ulogu. Biće dodeljena I nagrada grada Vranja kao I nagrada publike koja nosi ime Radoslav Radivojević po osnivaču ovog festival, dugogodišnjem upravniku našeg pozorišta”, istakao je Bojan Jovanović umetnički director vranjskog teatra “Bora Stanković” na završnoj večeri festivala.

Na sceni plesna predstava Nečista krv u izvođenju Bitef teatra U čast nagrađenih izvedena je plesna predstava Miloša Isailovića,

inspirisana romanom „Nečista krv“, Bore Stankovića, Bitef teatra.

“Predstava postavlja pitanje: gde počinje pobuna, a gde strah od gubitka pripadnosti, i šta danas uopšte znači solidarnost među ženama kada se sklone idealizacije. U tom smislu, „Nečista krv“ nije nešto što se nasleđuje kao sudbina, već nešto što može da se prekine - kroz telo, kroz odnos, kroz izbor“, navode autori o predstavi.

Podršku festivalu i ove godine pružili su Grad Vranje i Ministarstvo kulture.