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Da pojedincima ništa nije sveto, pa čak ni radovi koji bi trebalo da olakšaju život ljudima u planinskim selima, pokazuje nesvakidašnji slučaj na putnom pravcu Dajići - Srednja Reka, gde je u toku rekonstrukcija puta.

Radnici preduzeća „Putevi“ juče su, u okviru radova, postavili šest korugovanih cevi prečnika 300 milimetara, dužine po šest metara, koje su namenjene za odvodnjavanje i obezbeđivanje prilaza pojedinim domaćinstvima.

Međutim, kada su jutros stigli na gradilište kako bi nastavili radove, zatrpali postavljene cevi i uredili prilaze, zatekao ih je prizor za nevericu - svih šest cevi je nestalo!

Tokom noći, za sada nepoznate osobe, odnеlе su ukupno 36 metara cevi sa gradilišta.

I dok se u golijskim selima godinama čeka na bolje puteve, a svaki kilometar asfalta za meštane predstavlja značajan pomak, neko je odlučio da čak i ono što je namenjeno za dobrobit svih pretvori u priliku za krađu.

Ovakav postupak ne predstavlja samo materijalnu štetu, već i direktno ometanje radova i dodatno otežavanje života ljudima koji čekaju da do svojih kuća konačno dobiju uređene i bezbedne prilaze.