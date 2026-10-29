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Polaganjem cveća i venaca ispred spomen-ploče i pomenom koji su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, u porti Crkve Svetog Đorđa u Užicu obeležena je 108. godišnjica oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu.

Na današnji dan, 29. oktobra 1918. godine, u Užice je ušao konjički divizion Timočke divizije, koja se nalazila u sastavu Druge armije pod komandom vojvode Stepe Stepanovića.

Obeležavanje ovog datuma od 2007. godine zajednički organizuju Gradska organizacija potomaka ratnika od 1804. do 1918. godine „Major Kosta Todorović“ i Crkvena opština Užice.

Predsednica organizacije Vesna Lučić podsetila je na značaj Četvrtog pešadijskog puka „Stevan Nemanja“ i nemerljiv doprinos ratnika iz užičkog kraja u borbama za slobodu Srbije. Posebno je istakla da je oko 70 odsto ratnika iz ovog kraja bilo u sastavu ovog puka, koji se borio u okviru Drinske divizije i Užičke vojske.

1/14 Vidi galeriju UŽICE OBELEŽILO 108 GODINA OD OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU Foto: Kurir/Z.G.

– Smatramo da su stanovnici našeg kraja, kao i cele tadašnje Kraljevine Srbije, dali nemerljiv doprinos pobedi Srbije u svim ratovima za oslobođenje, a pogotovo u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. U legendu je ušao borbama u Kumanovskoj bici 1912. godine, na Cigli avgusta 1914, na Mačkovom kamenu septembra iste godine, pod komandom Dušana Purića, kao i u odbrani odstupnice srpskoj vojsci na Čemernu i Vranovcu početkom novembra 1915. godine. Učestvovao je i u proboju Solunskog fronta i bici na Kajmakčalanu 1916. godine, ali i u mnogim drugim bitkama – rekla je Lučić.

Ona je podsetila i na istoriju kasarne u Krčagovu, jedne od najstarijih i najmonumentalnijih građevina u Užicu, izgrađene prema projektu arhitekte Dragutina Đorđevića. Kamen temeljac za kasarnu Četvrtog pešadijskog puka „Stevan Nemanja“ položio je kralj Aleksandar Obrenović 3. maja 1899. godine, a objekat je završen 1900. godine.

Puk je slavio Spasovdan, a njegova ratna zastava bila je odlikovana Takovskim krstom V stepena sa mačevima 1876. godine i Zlatnom medaljom za hrabrost 1913. godine.

– Ratna zastava Četvrtog pešadijskog puka „Stevan Nemanja“ II poziva, simbol vojničke časti, učestvovala je 1919. godine na paradi pobede Antante u Parizu.

Posle parade ostala je u trajnoj postavci ratnih zastava savezničkih zemalja pobednica u Vojnom muzeju u Parizu – navela je Lučić.

Govoreći o očuvanju sećanja na slavni puk, ona se založila da se njegovo ime ponovo nađe u prostoru nekadašnje kasarne u Krčagovu, kroz naziv parka i postavljanje spomen-ploče ili spomenika sa osnovnim podacima o njegovoj istoriji i ratnom putu.

Lučić je ukazala i na slab odziv obrazovnih ustanova ovom događaju, navodeći da već tri godine upućuje pozive školama da prisustvuju obeležavanju, ali da se odazivaju samo dve – Osnovna škola „Stari grad“ i Tehnička škola „Radoje Marić“.