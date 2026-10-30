Kako navode u Putevima Srbije, radovi će trajati do 15. novembra.
radovi na putu
ZATVORENO DO 15. NOVEMBRA! Na putu Bagremovo-Bečej na snazi obustava saobraćaja, radi se asfalt
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Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, na putu Bagremovo-Bečej je na snazi obustava saobraćaja.
Kako navode u Putevima Srbije, radovi će trajati do 15. novembra.
U tom periodu, saobraćaj se preusmerava na sledeći način:
Od Bečeja ka Srbobranu (IB 15),
Od Srbobrana ka Bačkoj Topoli (IIA 100) i na kraju od Bačke Topole do Bagremova (IIA 109).
Kurir.rs/Dnevnik.rs/Foto: Ilustracija
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