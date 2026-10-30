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Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, na putu Bagremovo-Bečej je na snazi obustava saobraćaja.

Kako navode u Putevima Srbije, radovi će trajati do 15. novembra.

U tom periodu, saobraćaj se preusmerava na sledeći način:

Od Bečeja ka Srbobranu (IB 15),

Od Srbobrana ka Bačkoj Topoli (IIA 100) i na kraju od Bačke Topole do Bagremova (IIA 109).

Kurir.rs/Dnevnik.rs/Foto: Ilustracija

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