Predavanje „Recepcija renesanse u XIX veku: Religiozno slikarstvo Aksentija Marodića” održaće u petak, od 19 sati, istoričar umetnosti prof. dr Igor Borozan. Koncerti za decu "Mali princ" biće održani u subotu u 11 i 12 sati, a prijave su obavezne. Kreativna radionica za roditelje i decu "Šta nam govore dečiji crteži" biće održana u subotu u 16 sati, u saradnji sa Platformom "Selfnest". Prijave su takođe obavezne. Koncert autorske muzike Aleksandra Dujina inspirisan stalnom postavkom Galerije Matice srpske biće održan u subotu u 19 sati.