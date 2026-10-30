Od renesanse do "Malog princa": Šta vas očekuje u Galeriji Matice srpske
- U Galeriji Matice srpske do kraja nedelje održava se više programa uz izložbu Aksentija Marodića 'U potrazi za večnom lepotom'.
- Najavljeno je predavanje o recepciji renesanse u XIX veku, kao i koncerti za decu 'Mali princ' i kreativna radionica za roditelje i decu.
- U subotu je planiran i koncert Aleksandra Dujina, dok će kustoska vođenja kroz izložbu biti održana u subotu i nedelju.
U okviru pratećeg programa izložbe slika Aksentija Marodića "U potrazi za večnom lepotom", do kraja nedelje biće upriličeno više programa u Galeriji Matice srpske.
Predavanje „Recepcija renesanse u XIX veku: Religiozno slikarstvo Aksentija Marodića” održaće u petak, od 19 sati, istoričar umetnosti prof. dr Igor Borozan. Koncerti za decu "Mali princ" biće održani u subotu u 11 i 12 sati, a prijave su obavezne. Kreativna radionica za roditelje i decu "Šta nam govore dečiji crteži" biće održana u subotu u 16 sati, u saradnji sa Platformom "Selfnest". Prijave su takođe obavezne. Koncert autorske muzike Aleksandra Dujina inspirisan stalnom postavkom Galerije Matice srpske biće održan u subotu u 19 sati.
Kustoska vođenja kroz izložbu biće održana u subotu i nedelju, u 13 i 17 sati. Publiku će sa delima Aksentija Marodića upoznati muzejska edukatorka Vanja Ostojić i istoričarka umetnosti msr Sara Lojović.
(Kurir.rs/Dnevnik)