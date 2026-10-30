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Radnici KJP "Naš dom" započeli su uređenje zelenih površina u Loznici i ovih dana su počeli s jesenjom zamenom cvetne rasade, sređivanjem parkova, orezivanjem drveća i uklanjanjem trulih i dotrajalih grana i stabala. Jesenji radovi počinju uvek sredinom oktobra kada prvo menjaju cveće u samoj Loznici i Banje Koviljače, tako što prolećne menjanju jesenjim sadnicama.

- U gradu je pod sezonskim cvećem oko 800 kvadratnih metara, a u Banji Koviljači nešto manje od hiljadu i sto kvadrata. Ukupno održavamo oko 70 hektara zelenih površina i godišnje zasadimo 60.000 sadnica sezonskog cveća, u jesen i proleće po 30.000 sadnica– objašnjavaju iz preduzeća koje u svom rasadniku proizvede godišnje od 30 i 40.000, zavisno od potreba, a manji deo dokupljujem preko javne nabavke.

Foto: KJP ''Naš dom''

Najavljuju da od narednog proleća planiraju rekonstrukcije kompletnih cvetnjaka zbog sve većih klimatskih ekstremnih uslova u toku letnjih meseci. Nameravaju da urade kombinaciju cvetnjaka sa višegodišnjim biljkama i sezonskim cvećem, u kojima će ove jeseni preovladati viole i bele rade.

Foto: KJP ''Naš dom''