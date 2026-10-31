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U Srbiji je u 2025. godini posađeno 743.000 sadnica više nego tokom 2024. godine, i pošumljeno je 93 hektara više nego te godine, međutim, u blagom porastu je i seča, pa je tako prošle godine u Srbiji posečeno 55.252 metara kubnih drva više u odnosu na 2024.

Više pošumljenih površina i posađenih sadnica

Kako se navodi u Biltenu šumarstva u Republici Srbiji za 2025. koji je objavio Republički zavod za statistiku, u 2025. godini je u Srbiji pošumljena površina iznosila 2.066 hektara, što predstavlja blagi porast u odnosu na 1.973 hektara posađene šume u 2024. godini.

Na ovoj površini posađeno je 2.742.000 sadnica, za 743.000 više u odnosu na 2024. godinu, kada je posađeno 1.999.000 sadnica.

Foto: Alex Stemmer/Shutterstock

Raste i seča šume

Seča šume takođe je u blagom porastu, pa je tako 2025. godine posečeno 5.655.860 metara kubnih drva, za 55.252 više u odnosu na 2024. kada je posečeno 5.600.598 metara kubnih.

Bukva se ubedljivo najviše eksploatisala u Srbiji tokom 2025. godine, kada je posečeno 2.983.652 metara kubnih drveta ove vrste.

Isečeno je, takođe, 424.613 metara kubnih topole i 396.399 metara kubnih hrasta.

Kada je reč o pošumljavanju, najzastupljeniji je bio hrast, sa 739.000 sadnica zasađenih na 718 hektara, a posađeno je i 172.000 sadnica na topole, na 566 hektara.

Požari zahvatili više od 5.000 hektara šume

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2025. godine požari su u Srbiji zahvatili ukupno 5.078 hektara šume čime je oštećena drvna građa čija se zapremina procenjuje na 47.635 metara kubnih.

Samo u državnim šumama zabeležena su 93 požara, pri čemu su najteže stradali regioni južne i istočne Srbije.

Zabeleženo više od 1.000 slučajeva štete

U državnim šumama u Srbiji, tokom 2025. godine je zabeleženo ukupno 1.029 slučajeva u kojima je čovek načinio štetu u iznosu od 42.241 metra kubnog bespravnom sečom i krađom drvne građe.