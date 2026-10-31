SRBIJA POSADILA 743.000 SADNICA VIŠE NEGO LANE: Ali jedan podatak o šumama posebno zabrinjava
- U Srbiji je 2025. posađeno 2.742.000 sadnica, što je 743.000 više nego 2024, a pošumljena površina porasla je na 2.066 hektara.
- Istovremeno je i seča u blagom porastu: posečeno je 5.655.860 kubnih metara drva, 55.252 više nego prethodne godine.
- Požari su zahvatili 5.078 hektara šume, dok je u državnim šumama zabeleženo 1.029 slučajeva štete zbog bespravne seče i krađe drvne građe.
U Srbiji je u 2025. godini posađeno 743.000 sadnica više nego tokom 2024. godine, i pošumljeno je 93 hektara više nego te godine, međutim, u blagom porastu je i seča, pa je tako prošle godine u Srbiji posečeno 55.252 metara kubnih drva više u odnosu na 2024.
Više pošumljenih površina i posađenih sadnica
Kako se navodi u Biltenu šumarstva u Republici Srbiji za 2025. koji je objavio Republički zavod za statistiku, u 2025. godini je u Srbiji pošumljena površina iznosila 2.066 hektara, što predstavlja blagi porast u odnosu na 1.973 hektara posađene šume u 2024. godini.
Na ovoj površini posađeno je 2.742.000 sadnica, za 743.000 više u odnosu na 2024. godinu, kada je posađeno 1.999.000 sadnica.
Raste i seča šume
Seča šume takođe je u blagom porastu, pa je tako 2025. godine posečeno 5.655.860 metara kubnih drva, za 55.252 više u odnosu na 2024. kada je posečeno 5.600.598 metara kubnih.
Bukva se ubedljivo najviše eksploatisala u Srbiji tokom 2025. godine, kada je posečeno 2.983.652 metara kubnih drveta ove vrste.
Isečeno je, takođe, 424.613 metara kubnih topole i 396.399 metara kubnih hrasta.
Kada je reč o pošumljavanju, najzastupljeniji je bio hrast, sa 739.000 sadnica zasađenih na 718 hektara, a posađeno je i 172.000 sadnica na topole, na 566 hektara.
Požari zahvatili više od 5.000 hektara šume
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2025. godine požari su u Srbiji zahvatili ukupno 5.078 hektara šume čime je oštećena drvna građa čija se zapremina procenjuje na 47.635 metara kubnih.
Samo u državnim šumama zabeležena su 93 požara, pri čemu su najteže stradali regioni južne i istočne Srbije.
Zabeleženo više od 1.000 slučajeva štete
U državnim šumama u Srbiji, tokom 2025. godine je zabeleženo ukupno 1.029 slučajeva u kojima je čovek načinio štetu u iznosu od 42.241 metra kubnog bespravnom sečom i krađom drvne građe.
(Kurir.rs/Tanjug)