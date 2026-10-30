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Jezivu sliku su juče zatekli meštani opštine Palilula na Starom groblju u Nišu gde su na pojedinim spomeničnim humkama, nekadašnjih slavnih ličnosti ovog grada, postavljene kosti!? Milan Živković zvani Četnik koji stanuje u blizini groblja kaže da su kosti obrađene bež srži, da se vidi ljudska ruka prilikom obrade, ali i da su mnogi ostali zbunjeni ovim prizorom.

Parcela Starog groblja u Nišu odavno zaslužuje veću pažnju zbog 3.000 parcela, a od toga preko 200 grobova ima izuzetnu spomeničnu i istorijsku vrednost jer su tu sahranjeni skoro sve vođe bune protiv Osmanlija. Kroz groblje vodi staza koja služi kao prečica mnogim građanima iz Njegoševe, Rudničke, takovske i svih drugih ulica, a koji su juče bili sablaznuti prizoru da je neko postavio kosti na spomenike.

Foto: M.S

- Ima tu jedna komšijska ekipa koja živi u okolini groblja. I mi često kada su neke oluje, a i kada nisu, počistimo malo grobove, obrišemo spomenike, sakupimo otpalo granje. Ali juče smo naišli na ove kosti i uopšte ne možemo da odgonetnemo ko je to tu postavio i zašto? Lokalni kučići ih sigurno nisu podigli. Ne znamo ni kakvog su porekla te kosti. Kost je na primer postavljena na grobu Serdatra Jola Piletića, crnogorskog junaka koji je prilikom osolobađanja od Turaka došao u Niš da pomogne ustanak. Tu je umro i ovde je sahranjen. Pa onda grob Nikola Kola Rašića, vođe ustanka, da ne nabrajam. Mi te kosti nismo dirali, a nismo obaveštavali nadležne organe jer nema tu krivičnog dela. Možda je neka belosvetska zavitlancija pošto predstoji Noć veštica, ali svakako je neumesno da to neko radi na humkama ljudi koji su i te kako zadužili Niš - priča za Kurir Živković.

Foto: M.S

I on se slaže da Staro groblje zaslužuje mnogo više pažnje jer se tu nanosi raznorazno đubre i dodaje da jednostavno mora da se održava.

Pored mene i mojih komšija koji čistimo, tu ima još jedan čovek koji samoinicijativno počisti ponekada, ali ovo groblje je toliko važno za nas, za istoriju Niša, za naše potomke, da mora neka služba da prođe jednom nedeljno i da to redovno održava - navodi on.

"Časne sestre" šetaju po gradu

U Nišu su se poslednjih dana pojavile osobe koje se preobučene u časne sestre šetaju po gradu i zakrvavljenih usana plaše decu i građane.

Foto: Printscreen/TikTok

Slučaj u Pasi Poljani je prijavljen policiji, a na društvenim mrežama se vidi da su se pojavile ina Somborskom bulevaru gde su uslikane. Mnogi tvrde da je reč o infuenserima koji jure klikove na društvenim mrežama, a nadolazeći drevni keltski praznik koji obeležava kraj žetve, poznatiji kao Helouvin(Noć veštica) možda je i razlog poslednjim čudnim dešavanjima u Nišu.