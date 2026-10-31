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LOZNICA – Izložbom ''Cvijićevi opisi reljefa Balkanskog poluostrva'', otvorenom u petak u Galeriji ''Mina Karadžić'', završena je ovogodišnja tradicionalna manifestacija ''Dani Jovana Cvijića'' posvećena velikom srpskom naučniku, rođenom u Loznici pre 161 godinu. Izložbu autorke msr Biljane Radičević, urednice obrazovnih programa u Centru za kulturu ''Vuk Karadžić'', otvorila je dr Ana Milanović Pešić, viši naučni saradnik i zamenik direktora Geografskog instituta ''Jovan Cvijić'' Srpske akademije nauka i umetnosti.

1/9 Vidi galeriju Dani Jovana Cvijića završeni izložbom u Loznici Foto: T.Ilić

Prema njenim rečima Geografski institut ''Jovan Cvijić'' više od deset godina sarađuje sa Centrom za kulturu u obeležavanju manifestacije ''Dani Jovana Cvijića''.

- Vaš sugrađanin, izuzetan je svetski naučnik, čije delo delom čuva i Centar za kulturu, svakako je izuzetan značajan za naš institut koji nosi njegovo ime i celokupan naš naučni put i razvoj mnogome prati njegove osnove. U okviru dugogodišnje saradnje više puta smo bili u prilici da podržimo ovu manifestaciju kroz zajedničko organizovanje međunarodnih konferencija, istakla bih posebno onu u oktobru 2018. u Tršiću, u okviru obeležavanja ''Cvijićevih dana'', a povodom 100 godina od objavljivanja ''Balkanskog poluostrva'', njegove čuvene monografije. Zajedno sa Centrom za kulturu realizovali smo više zajedničkih nacionalnih projekata u okviru poziva Ministarstva kulture, kao i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Izuzetno velika mi je čast što sam ovde povodom otvaranja još jedne izložbe posvećene izuzetnom Cvijićevom opusu i radu – kazala je ona.

Otvorena izložba predstavlja prikaz Cvijićevog naučnog rada, a poseban akcenat dat je na oblasti fizičke geografije, kojoj je on posvetio najveći deo rada. Okosnicu Cvijićevog rada činila su terenska istraživanja koja je realizovao nepune četiri decenije, a o rezulultatima istraživanja pisao je u naučnim radovima, čiji opus broji više od hiljadu stranica. Na izložbi je dat hronološki prikaz njegovih terenskih istraživanja. Prema rečima autorke, Centar za kulturu svake godine priređuje dokumentarne izložbe o pojedinim segmentima iz naučnikovog života.

- Ova je posvećena njegovom proučavanju oblika reljefa, a predstavljeni su pojedini geografski pojmovi o kojima je pisao u delima ''Geomorfologija'', zatim u njegovoj doktorskoj disertaciji ''Karst: geografska monografija'' i u njegovom prvom naučnom radu ''Prilog geografskoj terminologiji našoj''. Ovo je naš doprinos da obeležimo stogodišnjicu od objavljivanja drugog toma monografije. Cvijić je priređivao materijal za objavljivanje trećeg dela, ali je preminuo u januaru 1927. godine, tako da je delo ostalo nezavršeno – kazala je Radičevićeva na kraju manifestacije započete 7. oktobra.

Jovan Cvijić (1865-1927), smatra se utemeljivačem srpske geografije, bio je osnivač Srpskog geografskog društva, a pored ostalog i počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. ''Dane Jovana Cvijića'' od 1995. godine organizuje loznički Centar za kulturu uz pokroviteljstvo Grada Loznice i Ministarstva kulture.