Slušaj vest

Izvlačenje šlepera sa hladnjačom koji je popodne sleteo sa kolovoza kod Babskog polja još uvek traje, a put je u potpunosti zatvoren za saobraćaj, javlja Rina.

Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Podsetimo, teža saobraćajna nezgoda dogodila se danas u popodnevnim satima na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Babsko polje, kada je vozač teretnog vozila izgubio kontrolu nad kamionom i sleteo van kolovoza.

Ne propustiteHronikaTEŽAK UDES U NOVOM SADU, VOZILO SMRSKANO Hitna pomoć i policija na licu mesta, saobraćaj otežan (FOTO)
hitna pomoć
HronikaSAOBRAĆAJKA U VRČINU, POVREĐENO TROJE DECE Hitno prevezeni u Tiršovu
1000036184.jpg
HronikaTEŽAK UDES U RAKOVICI, AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U AUTOBUSKO STAJALIŠTE Hitna i policija na terenu, saobraćaj u prekidu
hitna pomoć noć
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD VRBASA: Obustavljen saobraćaj ka Zmajevu, stvaraju se veliki zastoji
hitna pomoć noć