Saobraćaj kod Babskog polja je zatvoren zbog teže nezgode sa šleperom. Vozačima se savetuje korišćenje alternativnih pravaca.
Srbija
ŠLEPER SA HLADNJAČOM SE PREVRNUO IZMEĐU ČAČKA I KRALJEVA Dramatična akcija izvlačenja i dalje traje, put zatvoren za saobraćaj (FOTO)
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Izvlačenje šlepera sa hladnjačom koji je popodne sleteo sa kolovoza kod Babskog polja još uvek traje, a put je u potpunosti zatvoren za saobraćaj, javlja Rina.
Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.
Podsetimo, teža saobraćajna nezgoda dogodila se danas u popodnevnim satima na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Babsko polje, kada je vozač teretnog vozila izgubio kontrolu nad kamionom i sleteo van kolovoza.
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