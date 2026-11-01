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Opština Trstenik izdvojila je značajna sredstva za podsticaj poljoprivrede na svojoj teritoriji.

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk uručila je dodatnih 116 rešenja o dodeli podsticaja poljoprivrednicima za 2026. godinu.

Poljoprivrednici TS 2.jfif
Foto: Ž.M

- Opština Trstenik izdvojila je 30 miliona dinara za: nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, osiguranje useva i Zasada, veštačko osemenjavanje i kontrolu plodnosti zemljišta. Nastavljamo da ulažemo u naše poljoprivrednike, jačanje sela i razvoj trsteničkog kraj, istakla je čelnica lokalne samouprave ove pomoravske opštine.

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