Srbija
POLJOPRIVREDNICIMA PODELJENO 30 MILIONA DINARA: Opština Trstenik stimuliše agrar na svojoj teritoriji
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Opština Trstenik izdvojila je značajna sredstva za podsticaj poljoprivrede na svojoj teritoriji.
Predsednica opštine Trstenik Milena Turk uručila je dodatnih 116 rešenja o dodeli podsticaja poljoprivrednicima za 2026. godinu.
Foto: Ž.M
- Opština Trstenik izdvojila je 30 miliona dinara za: nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, osiguranje useva i Zasada, veštačko osemenjavanje i kontrolu plodnosti zemljišta. Nastavljamo da ulažemo u naše poljoprivrednike, jačanje sela i razvoj trsteničkog kraj, istakla je čelnica lokalne samouprave ove pomoravske opštine.
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