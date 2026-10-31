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U Vranju je na gradskom šetalištu u subotu organizovan Humanitarni bazar za pomoć sugrađaninu šestogodišnjem Maksimu u daljem lečenju.

Veliki broj Vranjanaca sa decom odazvao se i učestvovao u humanosti sa željom da pomogne Maksimu.

Organizator Humanitarnog bazara je Udruženje Roditeljstvo plus, a predsednica Udruženja Gordana Dimitrijević za Kurir kaže da su se apelu odazvali brojni Vranjanci, preduzetnici, sa vaučerima za različite usluge kozmetičara, frizera, sa različitim pecivima hranom, kolačima …. škole koje su postavile štandove.. ŠAF, škola fudbala Prestiž.. Plesna škola „Ilužn dens. Mnogo je privatnih zdravstvenih ambulanti koje su se takođe odazvale.

„Mi smo udruženje koje postoji više od 10 godina i ovo nije jedini bazar koji smo organizovali. Mi smo sigurno unazad jedno šest sedam bazara organizovali u humanitarne svrhe.

Maksim je naš sugrađanin i to nas je motivisalo da organizujemo ovako nešto. Imali smo vrlo malo vremena dve nedelje od trenutka kad smo saznali da je Maksimu potrebna pomoć, tako da zahvaljujući mnogim dobrim ljudima koji su se odazvali našem apelu evo mi danas imamo zaista bogatu ponudu. Mnogo vaučera za različite usluge kozmetičara, frizera…. Imamo ovde i škole koje su postavile štandove odeljenja iz škola Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Branko Radičević. Imamo i preduzetnike koji su učestvovali sa različitim pecivima hranom, kolačima. Tu nam je i ŠAF, škola fudbala Prestiž.. Mnogo je privatnih zdravstvenih ambulanti koje su se takođe odazvale. Tu su njihovi vaučeri. Plesna škola Ilužn dens, tu nam je mađioničar prodaja različitih ukrasnih predmeta upotrebnih, torbi, tu su igračke, knjige. Izuzetno lepa i raznovrsna ponuda“, ističe Dimitrijević.

Polaznici plesne škole Ilužn dens plesali su za Maksima i po kiši.

„Baš su bili super. Iskreno malo nam je vremena bilo da bi bilo šta spremili, ali mislim da je ok bilo s obzirom na vremenske uslove. Bilo je odlično. Odazvali smo se da pomognemo malom Maksimu. Nadam se da će sredstva biti prikupljena, bilo je previše ljudi koji su prisustvovali plesu“, kaže trener plesa Marija Kocić.

Sa koleginicom trenerom plesa Kristinom Stamenković pripremala je plesni nastup najmlađih polaznika Plesne škole Ilužn dens. Nastup je pratio ogroman broj ljudi.

Marija i Kristina otkrivaju da je zanimljiva bila priprema plesne tačke za nastup. Najmlađi su imali iskrena pitanja, ali sa jasnom porukom „Hoćemo Maksimu da pomognemo“.

Maksim ima šest godina boluje od cerebralne paralize njemu je potrebna pomoć pre svega zbog terapije matičnim ćelijama i rehabilitacije koja treba da usledi posle toga.

„Maksim je dečak iz Vranja i njegovi roditelji su ovde zajedno sa nama, učestvovali su u planiranju i organizovanju bazara. Nadamo se da ćemo sakupiti dovoljno sredstava. Potrebno mu je ukupno oko četiri miliona dinara. Nešto je već prikupljeno zahvaljujući apelima. Očekujemo i sms poruke da budu u ovom obračunskom periodu preračunate. Pa eto mi očekujemo da danas prikupimo značajnu sumu i da na taj način damo svoj doprinos“, napominje Gordana Dimitrijević predsednica Udruženja Roditeljstvo plus.

Svi koji žele da pomognu šestogodišnjem dečaku u daljem lečenju mogu to uraditi slanjem sms poruke 505 na 3800 za Maksima Jovanovića Fondacija Podrži život.

Poruka je 200 dinara.

Donacije osnovaca i svih dobrih ljudi danas su na štandovima na vranjskom šetalištu.