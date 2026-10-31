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Ceo Obrenovac je trenutno bez struje, objavila je Saga media.

Dispečer je potvrdio da je ceo grad bez struje. Prema prethodnim informacijama, kvar je na mreži visokog napona, a bez napajanja je grad, uključujući i sela u pravcu mesne zajednice Ušće.

Ekipa EDB-a nalazi se u trafo-stanici u Mislođinu, gde pokušava da utvrdi uzrok i otkloni kvar. Vreme normalizacije snabdevanja za sada nije poznato.

Nestanak struje prekinuo je i grejanje, jer pumpe u toplotnim podstanicama ne rade bez električne energije.

Građani koji su ostali bez struje i grejanja zaslužuju redovna i jasna obaveštenja o toku popravke i očekivanom trajanju prekida, navode.

Kurir.rs/Saga media

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