Srbija
CEO OBRENOVAC OSTAO BEZ STRUJE: Kvar na mreži visokog napona, građani bez električne energije i grejanja
Slušaj vest
Ceo Obrenovac je trenutno bez struje, objavila je Saga media.
Dispečer je potvrdio da je ceo grad bez struje. Prema prethodnim informacijama, kvar je na mreži visokog napona, a bez napajanja je grad, uključujući i sela u pravcu mesne zajednice Ušće.
Ekipa EDB-a nalazi se u trafo-stanici u Mislođinu, gde pokušava da utvrdi uzrok i otkloni kvar. Vreme normalizacije snabdevanja za sada nije poznato.
Nestanak struje prekinuo je i grejanje, jer pumpe u toplotnim podstanicama ne rade bez električne energije.
Građani koji su ostali bez struje i grejanja zaslužuju redovna i jasna obaveštenja o toku popravke i očekivanom trajanju prekida, navode.
Kurir.rs/Saga media
Reaguj
Komentariši