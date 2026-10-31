Srbija
OBRENOVAC PONOVO DOBIO STRUJU: Kvar na trafostanici otklonjen za sat vremena, normalizovano i grejanje
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Kvar zbog koga je Obrenovac danas jedno vreme bio bez struje je otklonjen i snabdevanje električnom energijom je normalizovano.
Iz Elektrodistribucije Srbije je saopšteno da stanovnici Obrenovca i okoline imaju normalno napajanje električnom energijom pošto su monteri Elektrodistribucije u roku od sat vremena otklonili kvar na visokonaponskoj trafostanici.
"Trafostanica TS 110/35 kV Beograd 10 ponovo je uključena u 17.48 i svi korisnici su dobili električnu energiju", navodi se u saopštenju.
Kako su preneli lokalni mediji, zbog nestanka struje u prekidu je bilo i grejanje, jer pumpe u podstanicama bez struje nisu mogle da rade.
Popravkom kvara omogućeno je da se pumpe opet pokrenu i da grejanje počne da funkcioniše.
Kurir.rs/Tanjug
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