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Kvar zbog koga je Obrenovac danas jedno vreme bio bez struje je otklonjen i snabdevanje električnom energijom je normalizovano.

Iz Elektrodistribucije Srbije je saopšteno da stanovnici Obrenovca i okoline imaju normalno napajanje električnom energijom pošto su monteri Elektrodistribucije u roku od sat vremena otklonili kvar na visokonaponskoj trafostanici.

"Trafostanica TS 110/35 kV Beograd 10 ponovo je uključena u 17.48 i svi korisnici su dobili električnu energiju", navodi se u saopštenju.

Kako su preneli lokalni mediji, zbog nestanka struje u prekidu je bilo i grejanje, jer pumpe u podstanicama bez struje nisu mogle da rade.

Popravkom kvara omogućeno je da se pumpe opet pokrenu i da grejanje počne da funkcioniše.