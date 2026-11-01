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Beloglavi sup Zora, ptica obeležena i praćena iz Srbije, nalazi se u Siriji gde je, kako navode iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, zarobljena i strada, a oni koji je drže očigledno očekuju da za njeno puštanje dobiju novac.

- Bili smo naivni kada smo pomislili da je naš beloglavi sup Zora naišla na dobre ljude i da će joj biti ukazana pomoć i da će joj se dati nova šansa, ali smo se prevarili, poručili su iz Fondacije u objavi na društvenim mrežama.

Kako navode, do sada je na desetine beloglavih supova iz Srbije kojima je bila potrebna pomoć u zapadnoj Aziji uspešno zbrinuto. Ptice su lečene i vraćane u prirodu ili u zemlju iz Turske, Iraka, Izraela i Egipta. Jedino u Siriji, ističu, njihovi supovi su stradali, a Zora je četvrti beloglavi sup za koga znaju da se nalazi u toj zemlji i da je ugrožen.

- Pokušali smo sve što smo mogli, ali očigledno su očekivali da će dobiti pare za njeno puštanje, naveli su iz Fondacije.

Iako su sponzori ponudili pomoć kako bi spasli svoje “kumče”, u Fondaciji su odlučni da novac ne smeju da daju. Smatraju da bi plaćanje otkupa pretvorilo otimanje ptica u unosan posao i praktično otvorilo lov na beloglave supove.

Kurir.rs/RINA

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