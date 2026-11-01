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U pojedinim delovima Beograda, Jagodine, Ćuprije i Požege danas će doći do privremenih isključenja struje zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

U beogradskoj opštini Surčin, u periodu od 7 do 18 časova, bez električne energije biće potrošači u ulici Trg Zorana Đinđića, od broja 99 do 119A.

Isključenja su planirana i na Čukarici u Radničkoj ulici na broju 22 od 9 do 12 sati.

U Jagodini struje neće biti u ulicama Lole Ribara, Vuka Karadžića, u delu ulice Kneginje Milice i Kneza Lazara, kao ni u Dečijem vrtiću "Pionir" i TC "Žir" od 02.00 do 03.00 sata.

Na području Ćuprije, od 9 do 13 časova, bez struje će biti potrošači u više ulica, kao i u selima Jovac, Ostrikovac, Dvorica i Batinac, uključujući i industrijske zone.

Za područje Požege planirano više isključenja, te će od 9 do 15 časova bez struje biti naselja Gugalj, Jelen Do, Papratište, Tučkovo, Tabanovići, Loret, Donja Dobrinja- Lađevci, Pavlovići i Didići.