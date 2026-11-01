Slušaj vest

Afrički ovan ponovo je primećen na području Niša, ovog puta na Kalač brdu, nakon što je prethodnih nedelja viđan u okolini Bubnja, Apelovca i drugih delova grada.

Životinja se već nedeljama slobodno kreće različitim delovima Niša i okoline, a prethodno je viđena u okolini Bubnja, Apelovca, kao i na Kalač brdu, gde je primećena pre samo nekoliko dana.

Prema rečima meštana, ovan se slobodno kreće ovim područjem, ali do sada nije ugrozio nikoga. Pokušaji da bude uhvaćen trajali su desetak dana, ali bez uspeha, jer životinja, kako navode, može da preskoči i do tri metra uvis.

Za sada ima dovoljno hrane i vode, pa ni predstojeća zima ne bi trebalo da predstavlja problem.