Slušaj vest

Afrički ovan ponovo je primećen na području Niša, ovog puta na Kalač brdu, nakon što je prethodnih nedelja viđan u okolini Bubnja, Apelovca i drugih delova grada.

Životinja se već nedeljama slobodno kreće različitim delovima Niša i okoline, a prethodno je viđena u okolini Bubnja, Apelovca, kao i na Kalač brdu, gde je primećena pre samo nekoliko dana.

Prema rečima meštana, ovan se slobodno kreće ovim područjem, ali do sada nije ugrozio nikoga. Pokušaji da bude uhvaćen trajali su desetak dana, ali bez uspeha, jer životinja, kako navode, može da preskoči i do tri metra uvis.

Za sada ima dovoljno hrane i vode, pa ni predstojeća zima ne bi trebalo da predstavlja problem.

Meštani smatraju da ovan ne predstavlja opasnost za ljude, ali upozoravaju da bi mogao da strada ukoliko iznenada izađe na ulicu i nađe se na putu vozilima.

Kurir.rs/tvzonaplus.rs

Ne propustiteSrbijaJABLAN OD SKORO DVE TONE MIRAN KAO JAGNJE: Po ceo dan voli da jede, spava i šetka! Ovaj bik i ovan Matador dve su najveće atrakcije NS Sajma poljoprivrede FOTO
sajam poljoprivrede 2026 Novi Sad bik Jablan
SrbijaKAD SE MIJAILOVIĆIMA OVAN OTROVAO, BILI SU OČAJNI: A onda im se sreća osmehnula! Ovako nešto nikad im se nije desilo (FOTO)
screenshot-20240222-114844.jpg
SrbijaANĐELIJA USRED DANA U DVORIŠTU UGLEDALA ZVER Predator u trenu napravio POKOLJ, vrištanje se orilo selom, a onda je tek nastao HAOS
tara--zaovine--medved-odneo-ovna-10-andjelija-kojadinovic.jpg
SrbijaNEOBIČNA ŽIVOTINJA SNIMLJENA U DUNAVU KOD KOVINA: Klešta joj dlakava kao da nosi rukavice! Snimak sa mreža pobudio veliko interesovanje (VIDEO)
Screenshot 2026-10-26 133508.png