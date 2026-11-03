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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će u utorak, 3. novembra, od 8 do 12 sati biti Ulice Mikole Kočiša, Drinska i Klinika za psihijatriju u Novom Sadu.

Iz istih razloga na vodovodnoj mreži u utorak, 3. novembra, bez vode će od 7 do 16 sati biti deo Ulice kralja Petra I, od Beogradske do Savke Subotić, kao i okolne ulice u Veterniku.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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