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Postoje trenuci koji nas podsete da najlepše stvari u životu ne moraju biti velike, skupe i raskošne. Dovoljno je da budu iskrene.

Milica i Matija su svoju ljubav proslavili na poseban, nesvakidašnji način. Umesto luksuznih automobila, izabrali su legendarne fiće, a za njima su krenuli i svatovi, stvarajući prizor koji je izmamio osmehe i probudio najlepše uspomene na neka prošla vremena.

U toj neobičnoj koloni bilo je toliko radosti, ljubavi i topline da je svako mogao da oseti ono najvažnije – da sreću ne čine stvari koje posedujemo, već ljudi sa kojima je delimo.

Kurir.rs/Užička posla

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