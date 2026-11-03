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Postoje trenuci koji nas podsete da najlepše stvari u životu ne moraju biti velike, skupe i raskošne. Dovoljno je da budu iskrene.

Milica i Matija su svoju ljubav proslavili na poseban, nesvakidašnji način. Umesto luksuznih automobila, izabrali su legendarne fiće, a za njima su krenuli i svatovi, stvarajući prizor koji je izmamio osmehe i probudio najlepše uspomene na neka prošla vremena.