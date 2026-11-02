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Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, teretna vozila čekaju tri sata na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu iz Srbije, koliko i na izlazu graničnog prelaza Šid.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), teretna vozila se zadržavaju po 120 minuta na izlazima graničnih prelaza Horgoš i Batrovci dok je na Bezdanu, na izlazu, vreme zadržavanja jedan sat.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za teretna vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza Srbije.

Kurir/Tanjug

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