Na graničnim prelazima Srbije teretna vozila čekaju do tri sata, dok su na ostalim prelazima zadržavanja znatno kraća.
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Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, teretna vozila čekaju tri sata na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu iz Srbije, koliko i na izlazu graničnog prelaza Šid.
Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), teretna vozila se zadržavaju po 120 minuta na izlazima graničnih prelaza Horgoš i Batrovci dok je na Bezdanu, na izlazu, vreme zadržavanja jedan sat.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za teretna vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza Srbije.
Kurir/Tanjug
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