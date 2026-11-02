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Speleolozi su, u saradnji s čajetinskom opštinom završili ovogodišnja istraživanja na području gostiljskog zaseoka Rakovica. Osim već poznatih pećina i jama, u selu pećina otkrili su i nove.

Ušuškana pod Čigotom u gostiljskom zaseoku, odavno je od speleologa dobila naziv Rakovička lepotica, budeći znatiželju i maštu meštana.

- Kao deca ulazili smo što dublje, interesovalo nas to, pa onda što dublje, uplašimo se, izađemo, međutim, po pričama starijih ljudi znamo da čak postoji verovatnoća da može da izađe gore do Čigote - kaže Mirko Stanković.

Sve priče se zaborave, a mistično dobija obrise kada se zaviri u njen tajni, podzemni svet. A on je zbir različitog u jednom na svega par stotina metara staze — stalaktiti i stalagmiti, bigrene kade, kameni slapovi, pećinski stubovi, male dvorane, prolazi… tu su bočni kanali i otvori iz njenog podzemnog sveta, izazov za speleologe koji je istražuju decenijama.

1/8 Vidi galeriju Šta krije pećina u Gostiljskoj Rakovici na Zlatiboru Foto: Printscreen RTS

- Speleolozima je zanimljiva zato što svaki put, iako je odavno istražena, pruži nešto novo. Recimo ove godine zbog velike suše ona je potpuno suva i omogućila nam je da jedan bočni kanal, koji je inače stalno pod vodom uđemo i da istražimo još jedno 40-50 metara dužine tog kanala“, navodi Goran Dujković iz Ekološko speleološkog društva "Veles" Beograd.

Raduje i povratak kolonije slepih miševa kojih neko vreme nije bilo.

Goran Dujković kaže i šta oni izbegavaju: "Da tokom zimskih meseci dok su šišmiši u hibernaciji da ih ne ugrozimo i da ih ne ometamo u njihovom zimskom snu".

- Preporučio bih svima koji hoće da istražuju da to rade u proleće, leto, jesen, a da zima ostane ipak stanovnicima pećine.

Istražujući teren Rakovice, speleolozi su pored poznatih pronašli i nove jame, spuštajući za sada do 50 metara dubine. Nove tajne čekaju ih sledećeg leta.