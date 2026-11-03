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Dobrovoljno vatrogasno društvo Užice obavestilo je javnost da je Radosav Bošković, dugogodišnji predsednik i počasni član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Užice, preminuo.

Njegov vatrogasni put počeo je davne 1968. godine, kada je postao član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Užice. Od samog početka bio je aktivan učesnik društvenog života, najpre kao član takmičarske ekipe, sa kojom je učestvovao na brojnim vatrogasnim takmičenjima, od opštinskih do saveznih.

Svoje znanje i iskustvo kasnije je prenosio mlađim generacijama, radeći godinama kao instruktor takmičarskih ekipa.

Posebno se zalagao za omasovljenje članstva i uključivanje mladih u vatrogasne redove, verujući da se ljubav prema vatrogastvu, humanost i spremnost da se pomogne drugima moraju negovati i prenositi sa generacije na generaciju.

Mnogi od onih koje je uveo u ovaj plemeniti poziv danas su nosioci aktivnosti DVD-a Užice.

Foto: Ustupljena fotografija

Za 56 godina predanog rada i služenja vatrogastvu, obavljao je dužnost komandira 16 godina, a čak 18 godina bio je predsednik Društva. Svojim zalaganjem, odgovornošću i odnosom prema vatrogasnom pozivu ostavio je dubok i neizbrisiv trag u istoriji DVD-a Užice.

"Njegov odlazak veliki je gubitak za sve nas koji smo imali čast da sa njim delimo vatrogasne dane, radost zajedništva i veru u vrednosti koje vatrogastvo nosi. Pamtićemo ga po predanosti, nesebičnosti, prijateljstvu i svemu što je učinio za naše Društvo. Dragi Radosave, hvala ti za sve godine, trud, znanje i ljubav koje si ugradio u naše vatrogasno društvo. Tvoje delo i uspomena na tebe ostaće deo nas i generacija koje dolaze. Počivaj u miru, dragi naš Radosave", saopšteno je iz DVD-a Užice.