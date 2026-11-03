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Uobičajena slika iz vranjskih dvorišta ovih dana: jesenje lišće pokriva staze, stepeništa i travnjake.

Za domaćice je to dodatni posao u održavanju, koji otežava kiša, jer se lišće lepi za tlo.

"Unosimo cveće, ovo je poslednji trenutak pre mraza koji meteorolozi najavljuju za kraj nedelje. Kad se osvrnete, svuda oko vas je lišće. Imamo stabla voćki u dvorištu i lišće je neminovnost", navodi Vranjanka Nela.

Ona dodaje da je ranijih godina lišće uklanjala, skupljala u najlonske džakove i bacala u otpad, ali je po preporuci starijeg komšije iz kraja u kome živi ove godine odlučila da lišće ne baca.

1/5 Vidi galeriju Za domaćice je to dodatni posao u održavanju, koji otežava kiša, jer se lišće lepi za tlo. Foto: T. S.

"Komšija, čije dvorište obiluje drvećem i zelenom travom, rekao mi je da grešim kada izbacujem lišće. Savetovao me da lišće rasporedim po travnatoj, a posebno po površini koja je ostala bez trave zbog građevinskih radova. Poslušala sam ga kad je rekao da je to prirodno đubrivo i da ne treba da se odričemo od njega. Razlog je što lišće raspadanjem prelazi u humus, a humus obnavlja i pospešuje rast trave", ističe sagovornica Kurira.