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Veliki sneg danas je okovao Goliju u Srbiji, a gde je vreme pravo zimsko. Ovakvi vremenski uslovi uveliko otežavaju saobraćaj, pa je svim grašanima koji planiraju put preko ove srpske planine upućen hitan apel da ne polaze bez zimske opreme, ali i da prilagode brzinu novonastalim uslovima.

Kako pišu lokalno portali, u nižim predelima snežni pokrivač iznosi od pet do sedam centimetara, dok ga u višim ima više od deset. Najviše snega i najteži uslovi za vožnju su na deonici Odvraćenica–Preko Brdo–Srednja Reka.

"Apelujemo na vozače da na put kreću isključivo sa zimskom opremom, prilagode brzinu uslovima na kolovozu i drže bezbedno odstojanje. Poseban oprez neophodan je na planinskim deonicama, uz poštovanje saobraćajne signalizacije i uputstava nadležnih službi", piše u pomenutom apelu.

Podsetimo, neverovatni snimci napravljeni su danas u Srbiji i to na početku novembra. Na srpskim planinama, Goliji i Kopaoniku pada sneg, i to čak toliko da je kolovoz u potpunosti prekriven belim prekrivačem.

Kako se vidi na snimku sa Golije, brisači na automobilu moraju da rade punom parom kako bi savladali padavine. Spustila se i magla koja dodatno otežava vidljivost.

I na Kopaoniku je situacija slična - sneg veje, a prizor je kao iz bajke.

Kurir/Telegraf

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