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Na graničnom prelazu Šid ka Hrvatskoj trenutno je najgore stanje na svim granicama Srbije – teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se čak 240 minuta, odnosno puna četiri sata.

Prema informacijama Uprave granične policije, dugo se čeka i na druga dva velika prelaza ka Evropskoj uniji – na Kelebiji ka Mađarskoj i na Batrovcima ka Hrvatskoj kamioni na izlazu stoje po 180 minuta, odnosno tri sata.

Najmanja gužva među opterećenim prelazima je na Bezdanu, gde teretnjaci iz Srbije izlaze posle oko sat vremena čekanja.

Na svim ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, a putnički automobili i autobusi svuda prolaze bez čekanja.

Vozačima kamiona koji tokom popodneva planiraju izlazak ka Hrvatskoj savetuje se da, ukoliko im ruta to dozvoljava, zaobiđu Šid i Batrovce i krenu preko Bezdana, ili da polazak odlože za večernje sate, kada se kolone po pravilu skraćuju.

Kurir/Rina

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