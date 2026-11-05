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Dom zdravlja Užice registrovao je pojavu šuge među učenicima u školama na području grada. Odmah su obavestili Školsku upravu i Zavod za zaštitu javnog zdravlja.

Načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Zavodu za zaštitu javnog zdravlja Užice, dr Aleksandra Andrić, potvrdila je ovu informaciju.

- Telefonskim putem 3. novembra ove godine obavešteni smo od strane Doma zdravlja Užice o povećanom broju obolelih od šuge među učenicima u osnovnim i srednjim školama na području Grada Užica. Šuga se prema Pravilniku o prijavljivanju zaraznih bolesti ne prijavljuje Zavodu za javno zdravlje pojedinačnom prijavom. Jedino se prijavljuje epidemija šuge u kolektivu kako bi se sprovele mere za sprečavanje širenja zarazne bolesti – rekla je dr Andrić.

Šuga prijavljena kod dvoje dece

Ona je dodala da je danas prijavljena šuga kod dvoje dece školskog uzrasta koja pohađaju srednju školu u Užicu i da je u toku epidemiološko istraživanje. Inače, prema njenim rečima, šuga je bila dijagnostikovana u prvoj polovini godine u svim školama u gradu.

- Mi smo odmah uputili Školskoj upravi uputstva da proslede školama kako da se sprovedu mere – rekla je dr Andrić.

Školska uprava je informisala škole o pojavi šuge među školskom decom, a škole su pozvale roditelje da prate zdravstveno stanje svoje dece i da, ukoliko primete simptome koji bi mogli ukazivati na ovu zaraznu bolest, potraže savet lekara.

Šuga se najčešće prenosi dužim neposrednim kontaktom kože sa kožom zaražene osobe, a ređe preko zajednički korišćene odeće i posteljine. Najčešći simptomi su intenzivan svrab, naročito tokom noći, i osip na koži. Promene se često pojavljuju između prstiju, na ručnim zglobovima, laktovima i stomaku, ali mogu zahvatiti i druge delove tela.

Simptomi se pri prvoj infekciji mogu pojaviti tek nakon nekoliko nedelja, zbog čega je važno pravovremeno prepoznavanje bolesti i postupanje prema preporukama lekara.

Roditeljima je savetovano da decu sa simptomima ne šalju u školu. Lečenje šuge sprovodi se odgovarajućom terapijom koju propisuje lekar, a često je neophodno istovremeno lečenje članova domaćinstva i drugih bliskih kontakata, čak i kada nemaju izražene simptome.

Škole su pojačale mere čišćenja i dezinfekcije.