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Živopisno zlatiborsko selo Jablanica jedno je od najpoznatijih u tom kraju. Omiljeno mesto brojnih putnika namernika i truista iz čitavog sveta. Kada dođete u Jablanicu kao da je vreme stalo, ni traga od one gužve i građevina u centru planine. Ovde se živi tiho, sporo i u skladu sa prirodom.

Domaćica Dragica Janković, jedna je od onih koje se osmehom ali i ručkom dočekuju svakog gosta. Domaća gibanica od domaćeg sira, jaja nezaobilazna je na trpezi.

selo Jablanica Dragica Janković Foto: RINA

- Ja sam još od malih nogu, od svoje majke naučila da se svaki gost dočekuje sa kafom i punom trpezom. Kod nas to ne može drugačije. Često putnici namernici dođu nenajavljeni, ali sve je gotovo za pola sata. Pored pite, sira i kajmaka, na stolu su i pršuta, pogača, čvarci, ajvar, paprika somborka, crvena paprika i pečeni krompir, kaže za RINU baka Dragica.

Ova vredna planinka ne odmara uprkos godina, sama održava poljoprivredno gazdinstvo, a vrata njenog domaćinstva otvorena su za goste i turiste koji obožavaju netaknute krajeve Zlatibora.

selo Jablanica Dragica Janković Foto: RINA

Za njenom zlatiborskom trpezom sedeli su Belgijanci i Francuzi, a svi redom, veli Dragica, najviše traže sir i kajmak. Belgijanci su kod nje dolazili na ručak u grupama i do 40 ljudi, dok su Francuzi ostajali po dve noći.

- Nekada je selo Jablanica bilo puno ljudi, sada je meštana malo ali ima turista. Zbog crkve brvnare je jako posećeno, dolaze gosti iz čitavnog sveta pa uvek moraš imati keca u rukavu i ono što je najzanimljivije nisu zahtevni.

selo Jablanica Dragica Janković Foto: RINA

"Obožavaju domaći sir i pečeni krompir, kažu da to nigde drugo u svetu nisu probali"

- Obožavaju domaći sir i pečeni krompir, kažu da to nigde drugo u svetu nisu probali, kaže ona.

Uz sir i kajmak, gostima može da ponudi domaću rakiju i jaja, a ponekad i par čarapa koje sama isplete. Razliku u ukusu jaja, kaže, odmah osete. Njene kokoške idu po dvorištu, pa se ta jaja, veli, ne mogu porediti sa kupovnim.