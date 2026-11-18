SVEČANI DOČEK U UŽICU Veliki broj vernika okupio se ispred Crkve Svetog Georgija povodom dolaska moštiju velikomučenika: Raspored službi! (FOTO, VIDEO)
Veliki broj građana i vernika okupio se danas ispred Crkve Svetog Georgija u Užicu, gde su svečano dočekane mošti Svetog velikomučenika Georgija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom hrišćanstvu.
Užičani će do 23. novembra imati priliku da se poklone ovoj velikoj svetinji i upute molitve svetitelju koji je, prema hrišćanskom predanju, postradao 303. godine, tokom progona hrišćana u vreme rimskog cara Dioklecijana.
Sveti Georgije, u narodu poznat kao Sveti Đorđe, vekovima se poštuje kao simbol hrabrosti, vere i istrajnosti u hrišćanskom učenju. Njegove mošti imaju poseban duhovni značaj za vernike, koji im prilaze sa molitvama za zdravlje, zaštitu i duhovnu snagu.
Prema crkvenom predanju, svetiteljevi posmrtni ostaci preneti su iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, gde su položeni u hram podignut njemu u čast.
- Tokom njihovog boravka u užičkoj crkvi biće organizovana bogosluženja, liturgije i akatisti Svetom Georgiju. Poslednjeg dana, 23. novembra, liturgija će početi u osam časova, dok je ispraćaj moštiju planiran za 14 sati – navode u Crkvenoj opštini.
Dolazak moštiju organizuje Crkvena opština Užice, uz blagoslov mitropolita niškog i administratora žičkog Arsenija.
Kurir.rs