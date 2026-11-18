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Četiri guske i jedan gusan u nedelju su pored Vranjske reke privukli pažnju onih koji su se zatekli u gornjem delu grada u neposrednoj blizini Belog mosta, kulturno istorijskog spomenika Vranja.

"Često ih dovodim pored reke da se kupaju, guska vam je kao patka voli vodu. Ovo je 'turska rasa'. Razlikuje se od ostalih rasa, one se bore. Gusan potiče iz Budakova to vam je na grčkoj granici, tamo ih čuvaju meštani. Gusan je bitan, guske se ne bore, a on se bori i čuva svoje jato“, započinje priču o guskama koje uzgaja sa puno ljubavi Milovan iz Vranja.

Otkriva zanimljivost da „gusan u borbu ne ide bez gusaka“.

Foto: Kurir/T.S.

"Gusan se bez guske ne bori. Kad ide da se bori moraju i guske da budu tu. Ako ih nema on neće da se bori. U borbi gusan ne može da bude povređen, jer gusan kad je malo slabiji on se sam skloni. Proceni protivnika", ističe Milovan.

Na pitanje da li to govori o inteligenciji svojstvenoj ovoj vrsti pernatih životinja odgovara:

"Takoreći".

Kukuruz, ječam, žito, pretrup, trava osnovne su namirnice u ishrani gusaka.

Milovan napominje da guske čuva u posebnom objektu, a najstarija guska je starosti od 15 godina.

"To je moj hobi ne odustajem od njega. Najstarija guska ima 15 godina Moj pokojni deda je čuvao guske u naselju Toplik, ja sam eto nasledio od njega. E sad moj unuk voli to".

Foto: Kurir/T.S.

U Vranju 40 ljudi čuva guske, a Milovan napominje da često razgovaraju o uzgoju i razmenjuju iskustva.

"Pričamo o tome menjamo guske, menjamo rase. Idemo na takmičenja ona se organizuju oko Nove godine. Mesto održavanja je trg u Gornjoj Čaršiji. Dođu i Leskovčani i Makedonci. To je jedan merak i hobi nema posebnog nagrađivanja pobednika. Pre borbe namažemo im telo zbog zaštite. Gusani jednostavno imaju potrebu za borbom , nadmetanjem i nadigravanjm", kaže Milovan.