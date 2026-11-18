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Vanredna situacija proglašena je u Gradu Smederevo zbog povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti sakupljanja pošto je, kako je objavljeno iz službe Grada, nemoguće odvoziti i bezbedno odlagati komunalni otpad.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Kako se navodi u saopštenju, po zapisniku o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru Grupe za inspekciju za zaštitu životne sredine u Odeljenju za inspekcijske poslove konstatovano je da zatečeno stanje preti da izazove opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Kako piše na sajtu Grada, Javno-komunalno preduzeće "Zelenilo i groblja Smederevo" zaduženo je da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku za izbor sanitarne deponije, koja bi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, prihvatila i skladištila komunalni otpad sa teritorije grada.

Odeljenje za finansije Gradske uprave u Smederevu, kako se navodi, biće zaduženo da obezbedi neophodna novčana sredstva za realizaciju javne nabavke.

Uvodi se i nadzor nad skladištenjem otpada

JKP "Zelenilo i groblja Smederevo" biće zaduženo da obezbedi nadzor nad skladištenjem komunalnog otpada sa teritorije grada Smedereva na izabranu deponiju.

- Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva pratiće razvoj situacije i blagovremeno obaveštavati javnost o preduzetim merama i svim važnim informacijama - naglašeno je u saopštenju.

Kako se dodaje, sve aktivnosti usmerene su na što brže prevazilaženje problema, zaštitu zdravlja građana i očuvanje životne sredine.