VLADICA SAM U ZMIJSKOM LEGLU! Gole ruke zavukao u rupu, a unutra klupko zmija, ovaj prizor nije za svakoga (VIDEO)
Iako su mnogi pomislili da je sezona zmija odavno završena, čuveni zmijolovac Vladica Stanković iz Vladičinog Hana pojasnio je da je razlog njihove trenutne aktivnosti to što traže sklonište za brumaciju (zimski san).
Naime, njima je potrebno mesto gde temperatura ne pada ispod nule, da bi uspele da prežive.
Kako je Stanković objasnio u video-zapisu, reč je o stepskom smuku, odnosno potpuno bezopasnoj, neotrovnoj vrsti koja se često može sresti u našim krajevima.
Zbog toga podrumi, šahtovi, napušteni objekti i gomile drva postaju idealna zimska utočišta za ove gmizavce, gde se često okupljaju u veće grupe kako bi lakše održale toplotu.
Apeluje se na građane ukoliko primete zmije u svojim dvorištima ili pomoćnim prostorijama, ne paniče i ne pokušavaju sami da ih uklone ili ubiju, već pozovu stručnjake.
Kurir.rs/Telegraf/Instagram
Kako je Stanković objasnio u video-zapisu, reč je o stepskom smuku, odnosno potpuno bezopasnoj, neotrovnoj vrsti koja se često može sresti u našim krajevima.
Iako su mnogi pomislili da je sezona zmija odavno završena, zmijolovac je pojasnio da je razlog njihove trenutne aktivnosti to što traže sklonište za brumaciju (zimski san). Naime, njima je potrebno mesto gde temperatura ne pada ispod nule, da bi uspele da prežive.
Zbog toga podrumi, šahtovi, napušteni objekti i gomile drva postaju idealna zimska utočišta za ove gmizavce, gde se često okupljaju u veće grupe kako bi lakše održale toplotu.
Apeluje se na građane ukoliko primete zmije u svojim dvorištima ili pomoćnim prostorijama, ne paniče i ne pokušavaju sami da ih uklone ili ubiju, već pozovu stručnjake.
(Telegraf.rs)