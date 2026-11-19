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Opasnost od odrona preti na magistralnom putu Prijepolje – Bijelo Polje

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Saobraćaj na opštinskom putu od Ovčar Banje do Vidove biće privremeno obustavljen u četvrtak, 19. novembra, od 9 do 15 časova, zbog snimanja Vidovskog tunela i priprema za njegovu sanaciju.

Kako je najavljeno, snimanje tunela obavlja se radi prikupljanja podataka neophodnih za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja je preduslov za buduće radove na sanaciji ovog objekta.

Vidovski tunel već godinama nije u funkciji, a prolazak kroz njega zabranjen je zbog ugrožene bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Nadležni apeluju na vozače da tokom najavljene obustave prilagode kretanje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih službi.

Tunel star više od jednog veka

Vidovski tunel, dug 406 metara, izgrađen je 1912. godine kao deo železničke pruge uskog koloseka kojom je decenijama prolazio čuveni "ćira".

Nakon ukidanja pruge 1975. godine, tunel je pretvoren u drumski, a 1989. godine kroz njega su postavljene cevi vodosistema "Rzav".

Zbog odrona i ugrožene bezbednosti zatvoren je 2006. godine, a sada se, posle više od jednog veka od njegove izgradnje, priprema projektna dokumentacija za sanaciju.