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Grad Kragujevac planira postavljanje šest punjača za električne automobile na dve lokacije u centru grada – na Trgu slobode 3 i Trgu vojvode Radomira Putnika 4. Gradska uprava za razvoj i investicije raspisala je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a rok za završetak projekata iznosi 90 dana.

Na Trgu vojvode Radomira Putnika 4 predviđena je ugradnja tri punjača: jednog snage 112 kW, koji može biti podešen i na nižu snagu, ali ne manju od 100 kW, jednog DC punjača snage 50 kW i jednog AC punjača snage 22+22 kW.

Za ovu lokaciju Elektrodistribucija je potvrdila raspoloživu električnu snagu od 200 kW.

Na drugoj lokaciji, na Trgu slobode 3, takođe je planirano postavljanje tri punjača – jednog DC punjača snage 50 kW i dva AC punjača snage 22+22 kW. Prema podacima Elektrodistribucije, na ovoj lokaciji raspoloživo je 150 kW električne snage.

Za svaku lokaciju poseban projekat

Kako je navedeno u dokumentaciji javne nabavke, potrebno je izraditi dva odvojena projekta, koja će obuhvatiti postavljanje punjača, neophodne građevinske radove i električne priključke za njihovo funkcionisanje.

Usluga obuhvata izradu idejnog rešenja, idejnog projekta, plana upravljanja otpadom i projekta za izvođenje, kao i pribavljanje potrebnih uslova, dozvola i saglasnosti nadležnih institucija.

Poseban zahtev odnosi se na lokaciju na Trgu vojvode Radomira Putnika, gde je postavljanje punjača planirano na parkingu koji se, prema važećem planskom dokumentu, nalazi u zoni zaštite kulturnih dobara.