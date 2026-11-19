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Direktor Direkcije za izgradnju Grada NišaSaša Tasković kazao je da je izvođaču radova naloženo da asfaltira kolovoz i trotoare u Zetskoj ulici, jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica, raskopanoj radi izgradnje toplovoda, i da će ta ulica na proleće biti kompletno rekonstruisana.

Zetska ulica među prioritetima naredne sezone

Planovi za narednu godinu pripremaju se za svih pet niških gradskih opština. Tasković je kao jedan od prioriteta izdvojio kompletnu rekonstrukciju Zetske ulice. Kako je rekao, iskopi i zemljani radovi mogli bi da počnu već u februaru, ako vremenski uslovi to dozvole.

U Zetskoj ulici već su izvedeni radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i toplovodu. Tasković je najavio i izradu ograde oko pomoćnih terena Fudbalskog kluba Radnički, a rekonstrukciju same ulice opisao je kao rešavanje višedecenijskog problema.

Za narednu sezonu planirani su i uređenje školskih objekata, izgradnja i rekonstrukcija sportskih terena, modernizacija autobuskih stajališta i ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Veliki broj građana apelovao je na društvenim mrežama da se ta ulica što pre ponovo asfaltira da bi se smanjile saobraćajne gužve i da se automobili ne bi oštećivali u rupama.

Građani su na društvenim mrežama upozorili da vozila Hitne pomoći ne mogu da priđu Univerzitetskom kliničkom centru zbog gužvi u toj ulici.

Niška Toplana je ranije saopštila da je na području između Hitne pomoći i Univerzitetskog kliničkog centra Niš izgrađeno više od 1.000 metara nove toplovodne mreže, za šta je Grad iz budžeta dao 50 miliona dinara, bez PDV-a.

Radovi su trajali duže nego što se očekivalo zbog podzemnih instalacija u ulicama u blizini UKC Niš.