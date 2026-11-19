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Grad Loznica raspisao je javnu nabavku u vrednosti od 60 miliona dinara, čime se obezbeđuje usluga ličnog pratioca za pedesetoro dece i mladih, što je petoro više u odnosu na prethodni period. Ovaj iznosni je dovoljan za celu 2027. godinu za pedesetoro korisnika ove usluge, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Grad obezbeđuje uslugu ličnog pratioca deteta u skladu sa svojim budžetskim mogućnostima, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Loznice. Kako je navedeno Grad nije neposredni poslodavac ličnim pratiocima, već uslugu poverava licenciranom pružaocu usluge putem postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

- Po prethodnoj javnoj nabavci došlo je do utroška sredstava, a zbog potrebe za povećanjem obima pružanja usluge raspisana je nova javna nabavka, a otvaranje ponuda zakazano je 25. novembra. Na javnu nabavku mogu se javiti licencirani pružaoci usluge iz cele Srbije, a usluga ličnog pratioca deteta spada u finansijski najzahtevnije usluge socijalne zaštite u zajednici. Grad Loznica kontinuirano povećava izdvajanja za ovu namenu u skladu sa rastom minimalne cene rada i realnim budžetskim kapacitetima – navode iz gradske uprave.

Struktura cene ove usluge, kako je precizirano, ne obuhvata samo neto naknadu ličnim pratiocima, koja se obračunava u visini minimalne zarade uz pripadajuće poreze, troškove prevoza i ostale prateće troškove, već i zakonsku obavezu pružaoca usluge da obezbedi i finansira stručne, socijalne radnike koji vrše procenu, planiranje, nadzor i koordinaciju rada pratilaca, što je obavezni standard za licenciranje i sprovođenje usluge.

Usluga ličnog pratioca deteta vezana je isključivo za trajanje školske godine, odnosno dane kada dete pohađa vaspitno-obrazovnu ustanovu, s tim da se ne realizuje tokom letnjeg i zimskog raspusta, državnih praznika, niti u periodima odsustva deteta, navodi se u saopštenju.