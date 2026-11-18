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Gradski štab za vanredne situacije u Kragujevcu zaključio je da je potreban pojačan oprez zbog pojave afričke kuge svinja u opštini Knić.

Preduzimanje preventivnih mera radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja iz susedne opštine Knić na teritoriju Kragujevca bilo je u fokusu redovne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije.

Iako Kragujevac trenutno nije direktno ugrožen pojavom zaraze, nadležne službe prate epidemiološku situaciju u susednoj opštini i preduzimaju preventivne aktivnosti kako bi se sprečilo eventualno širenje bolesti.

Govoreći o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca, istakao je da grad trenutno nije direktno ugrožen, ali da se situacija u neposrednom okruženju pažljivo prati.

- U selu Brnjica i još nekoliko sela na teritoriji opštine Knić registrovana je afrička kuga svinja, zbog čega su veterinarske službe odmah izašle na teren. Više od 170 svinja je uništeno kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. U skladu sa nalozima veterinarske inspekcije, uspostavljen je zaštitni pojas od tri kilometra, dok se područje u krugu od deset kilometara vodi kao ugroženo. Ono obuhvata i rubne delove Kragujevca koji gravitiraju ka opštini Knić, rekao je Ružić.