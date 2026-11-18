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Neodvoženje otpada u kombinaciji sa današnjim nevremenom napravilo je haos u Smederevu.

Ulicama pluta smeće!

Podsetimo, na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Smedereva u utorak je doneta odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada, usled povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti, kao posledice nemogućnosti sakupljanja, odvoženja i bezbednog odlaganja komunalnog otpada.

Usled današnje jake kiše, ulicama teku reke i sa sobom nose đubre.

Izgleda užasno!

Odvoženje otpada od sledeće nedelje

Redovno odvoženje komunalnog otpada u Smederevu očekuje se tokom sledeće nedelje, dok gradska uprava i JKP „Zelenilo i groblja“ ubrzano prikupljaju dokumentaciju potrebnu za odvoženje smeća van teritorije grada, saopštio je danas Grad Smederevo. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Grada, rukovodstvo grada i JKP "Zelenilo i groblja" pristupili su ubrzanom kompletiranju potrebne dokumentacije, u skladu sa svim zakonskim propisima kako bi se što pre omogućilo odvoženje komunalnog otpada van teritorije grada Smedereva.

"Nadležne službe, očekuju da će u toku sledeće nedelje biti uspostavljeno normalno funkcionisanje odvoženja komunalnog otpada", piše u saopštenju.

Dodaje se da, s obzirom na to da je neophodna papirologija obimna, a zakonska procedura složena, sprovođenje potrebnih koraka zahteva nešto duži vremenski period od očekivanog.

Iz Grada dodaju da će građani odmah po ponovnom uspostavljanju redovnog odvoženja komunalnog otpada biti detaljno obavešteni o kompletnom toku rešavanja ovog problema, svim preduzetim koracima i daljem načinu funkcionisanja navedenog sistema.