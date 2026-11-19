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U Marsilijevoj ulici u Sremskoj Mitrovici, na svega nekoliko metara od stambenih zgrada, gomilaju se stari kućni aparati, nameštaj, automobilske gume i građevinski šut.

Stanari upozoravaju na opasnost od požara i nehigijenske uslove, dok iz JKP „Komunalije“ tvrde da otpad odnose svakodnevno, ali da pojedinci uporno zatrpavaju prostor oko kontejnera.

Stanovnici naselja Kamenjar u Sremskoj Mitrovici ponovo se suočavaju sa problemom nepropisnog odlaganja otpada. Mesto predviđeno za komunalne kontejnere pretvoreno je u prostor na kojem završava gotovo sve što građanima više nije potrebno.

Pored redovnog kućnog smeća mogu se videti odbačeni frižideri, zamrzivači, veš-mašine, stari kreveti, automobilske gume i građevinski materijal.

Posebno zabrinjava to što se gomile otpada nalaze na približno deset metara od stambenih objekata, dok je jedan od kontejnera već uništen u požaru.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Stanari upozoravaju na opasnost

Nagomilani otpad, suvo lišće i izgoreli kontejner izazivaju zabrinutost među stanovnicima okolnih zgrada.

Osim neprijatnog prizora, građani strahuju od mogućnosti izbijanja novog požara, koji bi mogao da ugrozi obližnja vozila i objekte.

Upozoravaju i da gomile otpada stvaraju uslove za pojavu glodara i dodatne higijenske probleme.

Međutim, problem u ovom delu Sremske Mitrovice nije nov. Na nepropisno odlaganje kabastog otpada u naselju Kamenjar ukazivano je i tokom 2025. godine, kada su slične scene zabeležene u drugim ulicama.

Tada su građani upozoravali da na pojedine lokacije otpad ne donose samo stanari okolnih zgrada, već i ljudi iz drugih delova grada.

„Otpad odnosimo svakodnevno, ali se ponovo gomila“

Povodom problema u Marsilijevoj ulici oglasilo se i JKP „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice.

Prema informacijama ovog preduzeća, otpad se sa problematične lokacije uklanja svakodnevno, ali se prostor oko kontejnera ubrzo ponovo zatrpava kabastim predmetima.

Iz preduzeća navode da broj postavljenih kontejnera odgovara potrebama okolnih stambenih zgrada.

Ipak, tvrde da se na ovom mestu odlaže i otpad koji dolazi iz drugih delova grada, zbog čega redovno pražnjenje kontejnera nije dovoljno da bi prostor ostao uredan.

Stari nameštaj, bela tehnika, automobilske gume i građevinski šut ne pripadaju redovnom komunalnom otpadu i ne bi trebalo da se ostavljaju pored kontejnera.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Dva požara zbog neugašenog pepela

Posebno zabrinjava informacija koju su izneli nadležni u komunalnom preduzeću.

Prema njihovim navodima, kontejneri na ovoj lokaciji već su se dva puta zapalili zbog odlaganja neugašenog pepela iz domaćinstava.

Takvo postupanje predstavlja ozbiljan rizik, naročito kada se u blizini nalaze suvo lišće, odbačeni nameštaj i drugi zapaljivi materijali.

Iako iz preduzeća navode neugašeni pepeo kao uzrok požara, nije poznato da li su okolnosti oba događaja potvrđene zvaničnim nalazima nadležnih službi.

Zašto se problem stalno ponavlja?

JKP „Komunalije“ podseća građane na mogućnost pravilnog odlaganja kabastog otpada u za to namenjenim objektima, u skladu sa uslovima prijema.

Međutim, ostaje pitanje zbog čega se ista praksa ponavlja i nakon čišćenja, upozorenja i ranijih najava pojačane kontrole.

U Sremskoj Mitrovici je prethodnih godina ukazivano i na problem ostavljanja kabastog otpada uprkos postavljenim tablama zabrane i video-nadzoru na pojedinim lokacijama.

Za konkretan slučaj u Marsilijevoj ulici nema objavljenih podataka o tome koliko je počinilaca nepropisnog odlaganja otpada identifikovano, niti da li su izricane kazne.

Stanari očekuju uklanjanje nagomilanog otpada, ali i mere koje bi sprečile da se prostor ponovo zatrpa.

Jer, kako pokazuje slučaj iz Kamenjara, samo odnošenje smeća nije dovoljno ukoliko se nakon svakog čišćenja nastavi nepropisno odlaganje.

Dok se ne utvrdi ko na ovu lokaciju dovozi i ostavlja kabasti otpad, stanovnici okolnih zgrada nastaviće da žive pored gomila smeća i izgorelih kontejnera, strahujući od mogućeg novog požara.